Emre Belözoğlu: Kayıp yaşama lüksümüz yok!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçının kendileri açısından kritik bir karşılaşma olacağını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, “Zor bir deplasmana çıkacağız. İlk yarıyı Beşiktaş ve Rize galibiyetleriyle bitirmiştik. Bu bize büyük moral verdi. İkinci yarıya da 3 puanla başlamak çok önemli. Hepimiz, bu saatten sonra hata yapma, kayıp yaşama lüksümüz olmadığının farkındayız. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi, Gaziantep karşısında ortaya koyacağımız mücadeleyle herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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