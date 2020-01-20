Emre Belözoğlu: İyi başlamak önemliydi

Tecrübeli oyuncu, 2-0’lık Gaziantep galibiyetini değerlendirdi. Emre Belözoğlu, maçın bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını söylerken, “Ancak zaman zaman takımı tanımakta güçlük çektim. Her şeye rağmen önemli olan kazanmaktı. Rize’nin ardından Gaziantep’ten de 3 puanla dönmek, peş peşe iki deplasmanda galibiyet almak bizi fazlasıyla motive etti” ifadelerini kullandı.

‘Başakşehir formda’

Haftaya Başakşehir ile yine çok zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren kaptan, “Benim için de özel bir karşılaşma. Bana sahip çıkan takıma, uzun yıllar kader birliği yaptığım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Başakşehir de formda. Umarım dostluk içinde geçen bir maç olur ve sonunda biz kazanırız. Trabzon deplasmanına da moralli gideriz” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun

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