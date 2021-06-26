Emre Belözoğlu İtalya yolcusu
Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un gidişi sonrasında takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile sezon sonunda yer almıştı. Şimdi ise 40 yaşındaki futbol adamı, gönül verdiği teknik adamlık kariyerine şimdi de pro-lisansı ekleyecek.
Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un gidişi sonrasında takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile sezon sonunda yer almıştı. Şimdi ise 40 yaşındaki futbol adamı, gönül verdiği teknik adamlık kariyerine şimdi de pro-lisansı ekleyecek.
Fenerbahçe Yönetimi'nin son anda yola devam etmeyeceğini açıkladığı tecrübeli isim, İtalya'da teknik adamlık eğitimine devam edecek.
A Takım çalıştırabilmek için ön koşul olan Pro-Lisans diplomasını kısa zamanda cebine koymak isteyen Emre Belözoğlu, ayrıca İtalya Futbol Federasyonu'nun UEFA ve FİFA ile ortaklaşa düzenleyeceği seminerlerle de kendini geliştirecek.