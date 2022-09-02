Emre Belözoğlu isyan etti: İspat etmekle ömrüm geçti!

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, UEFA'nın kendisi için verdiği ceza sonrası TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Turuncu-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'Gölge antrenörlük' (Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu. Emre Belözoğlu bu ceza ile ilgili, "UEFA'dan aldığım ceza sanki güncel bir cezaymış gibi algı oluşturuluyor. Bu doğru değil."

'Algı yapılıyor'

"4 hafta önce uygulanmış bir ceza bugün gündeme getiriliyor. Ben 4 haftadır kulübede yer alıyorum zaten. Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen Turuncu-Lacivertliler; Hearts, Rigas ve Fiorentina ile eşleşmişti.



