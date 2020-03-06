Emre Belözoğlu ilk olmayacak! İşte o isimler...

Yıllarca Fenerbahçe’nin başarısı için sahada ter döken Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, aynı hedefe bu kez antrenör olarak koşmaya çalışacak. Kulüplerin ‘oyuncu-antrenör’ seçimi yeni bir gelişme değil. Türkiye’de bu konuda ilk akla gelen isim, 1999-2000 sezonunda İstanbulspor’da iki görevi de üstlenen Aykut Kocaman. Kocaman, Ziya Doğan’ın ayrılmasının ardından son 7 haftada antrenörlük görevini de üstlendi.

O sezonki Trabzonspor maçı, takımı 1-0 yenik durumdayken Aykut Kocaman’ın ikinci yarıda kendisini oyuna alıp hat-trick yapması ve İstanbulspor’un 5-1 kazanmasıyla hafızalara kazındı. Kocaman, sezon sonunda futbolu bıraktı ve teknik direktör olarak kariyerine devam etti.

Chelsea çok sevdi!

Avrupa’da ise bu tercihi en çok seven takım Chelsea oldu. Maviler’de 1993-96 yılları arasında Glenn Hoddle, 1996-98’de Ruud Gullit ve 1998-99 sezonunda da Gianluca Vialli hem antrenör hem de oyuncu olarak görev aldı. 2013-14 sezonunda Manchester United efsanesi Ryan Giggs, David Moyes’un kovulması sonrası 4 maçlığına oyuncu-antrenör olup, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Şu anda İngiltere Championship takımlarından Derby County’de Rooney, menacer Cocu’nun hem yardımcılığını yapıyor hem de futbol hayatını sürdürüyor.

Giggs, oyuncu-antrenörken Hull maçında kendisini son 20 dakikada böyle oyuna aldı.

Kocaman, Trabzon maçında kendini oyuna alıp hat-trick yaparak maçı 5-1 kazanmıştı.

Vialli, 1998’de 33 yaşındayken antrenör-oyuncu olarak Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı.

Rooney, Derby’de hem Cocu’nun yardımcılığını yapıyor hem de futbol hayatına devam ediyor.