Emre Belözoğlu ile tartışan Nabil Dirar antrenmanda
Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah antrenmanında Emre Belözoğlu ile tartışan Nabil Dirar da antrenmanda yer aldı.
Süper Lig’in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri’nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası pas çalışmaları yaptı.
Dar alanda çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla idman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Emre Belözoğlu ile tartışma yaşayan Nabil Dirar da antrenmanda yer aldı.