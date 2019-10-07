Emre Belözoğlu: Hırs ters tepti

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Kadıköy’deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu, Ersun Yanal da Sarı-Lacivertliler’in başında ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu, kaybedilen bu karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Antalyaspor maçı, kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanmak adına her şeyi de yaptık. Ancak futbolun içinde bu tür yenilgiler var” dedi.

‘Ayağa kalkacağız’

Kaptan Emre, Antalya maçında taraftarın müthiş desteği olduğunu söyleyerek, “Bu da bize kazanma hırsı ve enerji verdi. Ancak bu kez hırs ters tepti. Pozisyonlara girmemize rağmen, istediklerimizi yapamadık. Lig uzun bir maraton. Kısa zamanda ayağa kalkmasını bilecek güçte bir ekibiz. Şampiyonluğun en iddialı takımlarından biriyiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun