Emre Belözoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçe Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun maç öncesi açıklamaları!

Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka diyecek bir şeyim yok. Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Bizim için çok önemli bir maç. Rakibimizin de hedefleri var. Bizim hedefimiz de net. 20202-2021 sezonunda taraftarımıza muhteşem bir sezon olarak hatırlatmak istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyonluğa ulaştırmak. Çok sert ve zorlu bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için sahaya çıkcağız.

Fenerbahçe'nin sporcusu olmak baskı oluşturur. Bunu kaldırabilecek oyuncular bu formayı giyerler. Fenerbahçe'nin bulunduğu yerde baskı olur. Bunun üstesinden gelebilecek gücümüz var. Çalıştığımız yerden gelirse, inşallah kazanan taraf biz olacağız.



