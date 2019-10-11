A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ile karşılaşacağı mücadele öncesinde Fransız basınından kaptan Emre Belözoğlu hakkında gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 39 yaşındaki deneyimli futbolcunun bu akşamki mücadelede riske edilmeyeceğini öne sürdü.

Haberde Fenerbahçe'nin yıldız isminin sırtındaki problem nedeniyle Arnavutluk maçında dinlendirileceği belirtilirken 14 Ekim'deki Fransa randevusunda ise ilk 11'deki yerini alacağı ifade edildi. Millilerimiz, H grubunda altı maç sonunda topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu haberi de okudular Türkiye - Arnavutluk şifresiz hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler