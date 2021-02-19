Emre Belözoğlu: Hakemlere güvenmek istiyorum

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu dün basın mensuplarıyla biraraya geldi. Pazar günü oynayacakları Göztepe maçını yönetecek olan Hüseyin Göçek örneğiyle hakem eleştirisi yapan Belözoğlu, "Hüseyin Göçek'in derbideki 4. hakemliğinden memnun değilim. Saha kenarında hakemlere baskı kurmaya çalışan beş kişiyi bir kere bile kulübeye oturtamadı. Buna rağmen neden maçımıza Hüseyin Göçek atandı demek istemiyorum. Hüseyin Göçek dahil bütün hakemlere güvenmek istiyorum. Kim geliyorsa futbola, futbolun değerlerine hizmet edecek; işini sahanın içinde yapsın biz bundan yanayız. Yabancı hakem konusu gündemde örneğin; istemiyoruz biz yabancı hakem falan" dedi.

VAR yeterli değil

Zirve yarışını ilgilendiren Alanya-Galatasaray maçını yönetecek olan Zorbay Küçük'ün geçen hafta Gaziantep FK maçında Trabzon'dan Nwakaeme'ye direkt kırmızı kart göstermediğini belirten Belözoğlu, "Trabzon'da kırmızı kartı vermedi, futbol gündeminin konusu oldu. Buna karşılık bir hafta sonra çok önemli bir maça atanıyor" dedi. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceklerini belirten genç spor adamı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in en iyi VAR sistemine sahip oldukları yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak, "VAR'ın işleyişi benim gözümde yeterli değil. Çizgi sistemi Türkiye'de diğer büyük liglere göre çok geride" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosu ile şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

Yusuf Dursun