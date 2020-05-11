Emre Belözoğlu: Hagi, Alex, Muslera...

Fenerbahçe takımın kaptanı Emre Belözoğlu ile eski takım arkadaşı Arda Turan, Instagram canlı yayınında buluştu. İki önemli oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, lig tarihinin en önemli üç yabancı oyuncunun Hagi, Alex ve Muslera olduğunu söyledi.

"Kaybetmemek üstüne oynuyoruz"

Emre Belözoğlu: "Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu. Dünyadaki büyük hocalarla çalıştık. Abdullah hoca bu işe çok kafa yoruyordu. Obradovic'in kaç tane hücum seti var. 30 küsür tane olduğu söyleniyor. Tartışmasız Avrupa'nın en iyi hocalarından."

Emre Belözoğlu'nun "En güzel golüm İtalya'ya attığım. Dört kişiyi açıp attım" sözlerine Arda Turan ise "Bence Mallorca'ya attığın gol bence en iyisi. Olduğun yerde aşırtma atıyorsun. Benim Boleslav'a attığım ikinci gol çok güzeldir. Bir de Espanyol'a attığım gol çok iyi. Sevilla'ya attığım aşırtma gol de güzeldir. Bizde oynarken Beşiktaş'a attığın gol güzel, maçı 3-2'ye getiriyorsun." şeklinde cevap verdi.

Arda Turan: Sosa'yı çok beğeniyorum

Emre Belözoğlu, “Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çok yetenekli, inanılmaz. Messi diyorum ona. Ben İlk 11’de en az 3 Türk futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum, en az o da." ifadelerini kullandı. Arda Turan ise karşılık olarak "Ben de Sosa'yı çok beğeniyorum" dedi.

Emre Belözoğlu: "En iyi 11'imi açıklayayım ancak en az 3 Türk olsun. Bence Türk futbolunda da böyle olması gerekiyor. İlerleyen dönemde sahada en az 3 Türk oyuncunun olacağını düşünüyorum"

Arda Turan en beğendiği Türk oyuncuyu açıkladı ve şu sözleri kullandı; "En beğendiğim genç oyuncu olarak Merih'i çok beğeniyorum. Bir de İrfan Can. Nasıl gelişti ama!" Emre Belözoğlu ise İrfan ile arasında geçen konuşmayı vurgulayarak, "Ben de İrfan Can ve Abdülkadir diyorum. İrfan kiloyu da verdi, beni dinledi." dedi

"Muslera fark yaratıyor"

Emre Belözoğlu: "Bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır."

Türkiye'ye gelen en iyi yabancılar?

Emre Belözoğlu: Gheroghe Hagi, Alex de Souza, Fernando Muslera

Arda Turan'ın en iyi 11'i şöyle: Thibaut Courtois, Dani Alves, Filipe Luiz, Diego Godin, Gerard Pique, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Burak Yılmaz

Emre Belözoğlu'nun en iyi 11'i ise şöyle: Taffarel, Zanetti, Cannavaro, Cordoba, Roberto Carlos, Davids, Arda Turan, Hagi, Alex, Ronaldo, Burak Yılmaz







