Emre Belözoğlu: Haftaya imzalıyorum

2015 yılında Fenerbahçe’den istemediği bir şekilde ayrılan Emre Belözoğlu, yuvaya geri dönüyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta başkan Ali Koç ile bir araya gelip, görüşme gerçekleştirmişti. Ancak transfer konusunda bir gelişme yaşanmaması, kafalarda soru işareti oluşmasına neden olmuştu.

Şenol Güneş’in de milli takım teknik heyetinde görmek istediği Emre, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 39 yaşındaki oyuncu, “Başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok güzel geçti. Önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya geleceğiz. Muhtemelen bu görüşmeden sonra imzayı atarım. Fenerbahçe’de 1 sezon daha oynadıktan sonra futbol hayatımı noktalayacağım. Daha sonra ne yapacağıma ise henüz karar vermedim” dedi.

‘Hasreti bitireceğiz’

Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe çok kötü bir sezonu geride bıraktı. Yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyor. En son Ersun Yanal hocamızla çok güzel bir şampiyonluk yaşamıştık. Yeni sezonda da Ersun hoca yönetiminde, tüm takım birlik olup el ele vererek hasrete nokta koyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yusuf Dursun