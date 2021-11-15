Emre Belözoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kariyerine ve Türk futboluna dair açıklamalarda bulunacak. Emre Belözoğlu, Tivibu Spor özel röportajında Çiğdem Günal’ın sorularını yanıtlayacak.

Medipol Başakşehir’deki teknik direktörlük görevine 4’te 4 ile harika bir başlangıç yapan Belözoğlu ile yapılacak röportajda; Medipol Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig ’deki bu sezonki performansı, genç teknik adamın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe başındaki ilk teknik direktörlük deneyimi ve Türk futboluna dair çok daha fazlası konuşulacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak ve Çiğdem Günal’ın moderatörlüğünde canlı yayınlanacak röportaj 20.15’te Tivibu Spor ekranlarında olacak.