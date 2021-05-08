Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 40. haftasında konuk olacakları Ankaragücü maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Ankaraya'ya galibiyet için geldiklerini vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Tek bir amaçla geldik, kazanmak'

“Yapmamız gerekenin bilincinde Ankara'ya geldik. Ankaragücü büyük bir camia, ligde kalmak istiyorlar ama biz tek bir amaçla geldik, kazanmak.”

'O yüzden Ozan'la orada başlayacağız'

"Gökhan Gönül'ün 1-1.5 haftadır ağrıları vardı. Fizik olarak daha net oyuncularla oynamak istiyoruz. Sakatlığını atlatmış ve daha net oyuncularla devam etmek istedik. O yüzden Ozan'la orada başlayacağız. Erzurum maçında Ozan'dan istediğimiz performansı aldık."







