Emre Belözoğlu: Gerçek seviyemizi yakaladık

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını Rize deplasmanında 2-1 kazanarak bitirdi. Bu zafer, hem dış sahadaki 70 günlük galibiyet hasretini sona erdirdi hem de takımın ve taraftarların yeni yıla mutlu girmesini sağladı. Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından gazetecilerle sohbet edip durum değerlendirmesi yaptı. Puan olarak beklentinin altında kaldıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, “İlk yarıyı daha iyi yerde, daha iyi puanda bitirebilirdik. Özellikle deplasman performansımız daha iyi olmalı. İnşallah Rize maçı, deplasmanlar için bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

‘İkinci yarı daha zor olacak’

Emre, ligin ilk devresinde kendilerine yakışmayan hatalar yaptıklarını söyledi. Kaptan, “İkinci yarı öncesi iyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Sezonun ikinci bölümü daha zorlu geçecek. Bu nedenle iyi başlamak istiyoruz. İç saha performansımız zaten iyi. Deplasmanda da daha çok puan toplamalıyız. Eğer ikinci devrede hataları minimuma indirirsek, şampiyonluğa ulaşabiliriz” yorumu yaptı.

‘Jailson, bizi rahatlattı’

Emre Belözoğlu, Rize maçında 32 metreden harika bir gole imza atan Jailson’a da değinerek, “Kendisi çok enteresan bir oyuncu. Çok farklı mevkilerde oynayabilen, çok iyi bir takım oyuncusu. Bizi rahatlatan, galibiyeti getiren golü attı. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir” değerlendirmesinde bulundu.