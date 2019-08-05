Emre Belözoğlu: Gerçek olan şampiyonluk

Almanya’da Bayern Münih’in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup’ta alınan kötü sonuçların taraftarın moralini bozmasının ardından konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, gelecek adına umutlu konuştu.

FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan Emre, “Çok prestijli bir turnuvadan çıktık. Önemli takımlarla karşılaştık. Kendimizi test edip, hatalarımızı görme imkanı bulduk. Ancak özel maçlarda saha sonuçlarına takılıp kalmak yanlış olur. Bizim için tek gerçek var. O da sezonu şampiyon olarak tamamlayıp, camianın özlemlerine karşılık vermektir” ifadelerini kullandı.

‘Büyük görevler düşüyor’

Taraftarlara da seslenen tecrübeli yıldız, “Adı üstünde; bunlar hazırlık maçı. Bütün bunlar geride kaldı. Önümüzde Cagliari ve Sivasspor ile oynayacağımız iki test maçımız daha var. Önemli olan Süper Lig’in 1. haftasına girip, Gazişehir Gaziantep maçı ile iyi bir başlangıç yapabilmek. Başarıya giden yolda futbolcu arkadaşlarıma büyük görevler düşüyor” dedi.

‘El ele vereceğiz’

Emre Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Gençler ve tecrübeliler olarak ortak bir hedef doğrultusunda bir ekip oluşturduk. Sadece Süper Lig’e konsantre olduk. Aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte, futbolcular, teknik heyet, yönetim, camia ve taraftarlar olarak el ele verip, başarıyı yakalayacağız.”

Yusuf Dursun | FANATİK ÖZEL