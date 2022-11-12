Emre Belözoğlu: Galatasaray haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdi!

Süper Lig 'de Galatasaray , Medipol Başakşehir'i iki kez direğe takıldığı maçta 7-0 gibi uzun yıllar unutulmayacak bir skorla yıktı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri; Kerem Aktürkoğlu (3), Mauro İcardi, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı ve Youssouf Ndayishimiye (k.k) attı. Bu sonuçla Turuncu-Lacivertliler tarihindeki en ağır yenilgiyi aldı.





'Çok kolay bir maç oldu'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bu tarihe geçen mağlubiyet sonrasında oldukça üzgündü. Maçın Sarı-Kırmızılılar için rahat geçtiğini dile getiren genç hoca, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncularımızın seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim" dedi.

'Sorumlusu benim!'

Flaş röportajda çok uzun konuşmayan Belözoğlu, "Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumlusu benim, hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar" ifadelerini kullandı.





'Aslında bu oyun bize başarı getirdi'

Son 2 haftada 10 gol yediklerinin hatırlatılması üzerine ise Emre Belözoğlu, bireysel hataların çok fazla olduğunu vurgulayarak, “25’inci maçımızı oynadık. Bugün çok ekstra bir maç oldu. Bizim dışımızda da kimse bu skoru hayal etmiyordu diye düşünüyorum. Yediğimiz gollerde çok ciddi bireysel hatalar var. Sorumluluğu ben alıyorum. Oyuncu tercihlerini ben yapıyorum. Bize başarı getirdi aslında bu oyun. Zaman içerisinde performans dalgalanmasıyla yaşayacağımız sıkıntıları hissediyordum. Hatay maçındaki goller başka bir senaryonun sonucuydu. Neler yapabileceğimizi gösterdik biz daha önce ama en ufak bir boşlamada iyi oyuncuları olan takımlara karşı nasıl durumlara düşeceğimizi gösteren bir maçtı” ifadelerini kullandı.

'Büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum'

Dünya Kupası arasındaki süreçte takım ve oynadıkları oyunda ciddi bir değişim yapmayacağını aktaran genç teknik adam, “Çok radikal değişiklik yapabilecek ekonomik gücümüz yok. Oyun ve oyuncu anlamında değişiklikler yaptım. Çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum. 1-2 oyuncu daha dahil etme durumumuz olabilir. Birkaç mevkii ile alakalı düşüncelerimiz var. Bizi buraya getiren bu oyun ve bu oyuncular. Bizim adımıza acı bir gece oldu” diyerek sözlerini noktaladı.