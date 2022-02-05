Süper Lig 'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde Turuncu Lacivertlilerin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertliler'den ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir’in başına geçmişti. Fenerbahçeli taraftarlar müsabaka öncesinde Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.







