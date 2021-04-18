Emre Belözoğlu: Fenerbahçe için mücadeleyi asla bırakmayacağım!

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibinde hataya yer vermedi. Sarı Lacivertli ekibin teknik patronu Emre Belözoğlu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Belözoğlu, Oyunun iyi olan, kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptı." dedi ve ekledi:

FENERBAHÇE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN

'Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz'

"Verdiğim söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum."

'Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum'

''BAY haftamıza giriyoruz. Bu hafta dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik. Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum. Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz."



