Tecrübeli oyuncu birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Emre, “Çok değerli teknik adamlarla birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’lı ekibimize son olarak Mehmet Aurelio ve Tahir Karapınar da katıldı. Hepsi Fenerbahçe’ye katkı yapmak için ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.

‘Günüm Samandıra- Kadıköy arasında geçiyor’

Başarılı orta saha oyuncusu, “Ben de bu takımın tecrübeli bir ismi olarak futbolcu arkadaşlarım ile teknik heyet arasında iyi bir bağ kurmak için büyük uğraş veriyorum. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ise bizleri sürekli takipte. Yönetimle de sürekli iletişim halindeyim. Tüm günüm Samandıra ile Kadıköy arasında geçiyor” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, “Bu camiaya elimden ne gelirse katkı yapacağım yönünde söz verdim. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Bu camia beni istediği sürece ben hep burada olacağım” dedi.









'Ömer Faruk şansını iyi kullanacaktır'

Emre Belözoğlu, planlarının sadece günü kurtarmak üzerine olmadığını söyledi. Emre, “Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz. Bunun için gençlere yatırım yapıyoruz. Bu, artık kulübün bir stratejisi haline gelecek. Takıma kazandıracağımız gençler bizlere büyük güç katacak” diye konuştu. Şu anda Ömer Faruk Beyaz’ın A takımda olduğunu söyleyen kaptan, “Herkes Ömer Faruk için şimdiden büyük beklenti içine girdi. Ancak ona böyle bir misyon yüklersek, çabuk kaybederiz. Zamana ihtiyacı var. Hocalarından ve ağabeylerinden çok şey öğrenecek. Kulübümüze uzun yıllar boyunca hizmet bekliyoruz. O da kendine verilen değerin farkında. Yakaladığı bu şansı iyi kullanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'Türkiye Kupası olmazsa olmazımız'

Futbola dönüşün herkes gibi kendisini de heyecanlandırdığını belirten Milli oyuncu, “Süper Lig’de Kayserispor ile başlayacağımız mücadelemize; Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile devam edeceğiz. Zorlu kupa maçı öncesi Kayserispor’dan alacağımız 3 puan moral açısından büyük önem taşıyor” dedi. Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası’nın önemini ise ‘olmazsa olmaz’ sözleriyle ifade etti. Emre, “Kupayı kazanarak hem Avrupa Kupaları’na ön elemesiz katılma şansı kazanacağız hem de uzun süredir üzdüğümüz camiamıza bir kupa hediye edip onları sevindireceğiz” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun