Emre Belözoğlu: Evden çıkmayın, mesafeyi koruyun

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok yetkili kurum, virüs salgınından korumak için halka ‘evde kal’ çağrısı yapıyor. Bu kampanyaya bir destek de Emre Belözoğlu’ndan geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kaptanı, yaptığı açıklamada, “Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum” dedi.

Emre, “Sizlerden ricam, evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa, sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun” uyarısında bulundu.

Tecrübeli futbolcu sözlerini, “İnşallah ülkemiz kısa süre içinde bu süreci atlatacaktır. Sağlık Bakanlığı’mızın ve devletimizin uyarılarını dikkatle almalıyız. Sizlerden bir kez daha ricam, evlerinizde kalın” diyerek bitirdi.