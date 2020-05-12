Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, şu anda boşta olan Arda Turan ile birlikte Instagram’dan canlı yayın gerçekleştirdi. İkili, Türk futbolunun dünü ve bugünü ile ilgili konuştu, ses getiren açıklamalar yaptı. Emre, Türk futbolunun en büyük sorununun felsefesinin olmaması olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Son 27-28 senede yetenekli nesiller, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle bunlar ortaya çıktı. Türkiye’de kazanmaya oynamak bir risk. Kaybetmemek üzerine oynuyoruz. Diğer liglerle en büyük farkımız bu” diye konuştu.

‘Fark Muslera yüzünden!’

Emre Belözoğlu, kendisi için Gheorghe Hagi’nin yerinin farklı olduğunu söyleyerek, “Bütün oyunculardan ayrıdır. Benim için Türkiye’ye gelmiş en iyi yabancılar Hagi, Alex ve Muslera’dır” dedi. Arda Turan ise kendisinin Taffarel’i tercih ettiğini söyledi. Emre, ezeli rakip Galatasaray’ın file bekçisine övgüler yağdırarak, “Muslera’ya rakip olarak çok oynadım. Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera’dır” ifadelerini kullandı.

‘Abdülkadir bizim Messi’miz’

Emre, Süper Lig’de ilk 11’de en az 3 Türk oyuncu olması gerektiğini söyledi. Arda’nın buna, “Peki sayın sportif direktörüm” yanıtını vermesi dikkat çekti. Emre, Trabzonspor’lu Abdülkadir Ömür için ise, “Çok yetenekli bir oyuncu. Bizim Messi’miz. Çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum” dedi. Emre ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’yle ilgili olarak, “Beni dinledi, kiloları verdi. Abdülkadir ile birlikte en beğendiğim genç o” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU BERABER OYNADIĞI EN İYİ 11

Taffarel (Galatasaray)

Javier Zannetti (İnter)

Fabio Cannavaro (İnter)

İvan Cordoba (İnter)

Roberto Carlos (Fenerbahçe)

Arda Turan (A.Madrid)

Edgar Davids (İnter)

Gheorghe Hagi (Galatasaray)

Alex (Fenerbahçe)

Ronaldo (İnter)

Burak Yılmaz (Milli takım)

ARDA TURAN'IN BERABER OYNADIĞI EN İYİ 11

Thibaut Courtois (A.Madrid)

Dani Alves (Barcelona)

Diego Godin (A.Madrid)

Gerrard Pique (Barcelona)

Filipe Luis (A.Madrid)

Emre Belözoğlu (A.Madrid)

Selçuk İnan (Milli takım)

Lionel Messi (Barcelona)

Andres İniesta (Barcelona)

Lionel Messi (Barcelona)

Burak Yılmaz (Milli takım)