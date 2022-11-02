Emre Belözoğlu: En büyük hedefimiz...

Başakşehir'in Hearts ile oynayacağı mücadele öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Emre Belözoğlu; "İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkımız oldu, bunun devam etmesi bütün takımlarımız adına da gerekli. Maçı önemsiyoruz ve grup birincisi olarak son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz, isteğimiz.

Bütün takımlarımızın da katkıya devam etmesi gerekiyor. Ülkemizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED ŞENGEZER'İN AÇIKLAMALARI

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında İskoçya ekibi Hearts'i konuk edecek. Yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 18.30'da oynanacak karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekibin file bekçisi Muhammed Şengezer basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maçı kazanarak son 16 turuna kalmak istediklerini söyleyen Muhammed Şengezer, "Grupta şu an lideriz. Bu en baştan gelen çalışma ve özveriyle olan bir şey. Çok çalışıyoruz. Son maçta Fiorentina'ya yenildik. Ancak o maçı silip, geriye bakmıyoruz.

Şimdi gruptaki son maçta Hearts ile oynayacağız. İlk maçta net bir galibiyet almıştık. İnşallah bu maçta da galip gelip son 16 turuna kalacağız" diye konuştu.