Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa yorumları şu şekilde:

Kayserispor da ligde kalmak adına bizim gibi takımları bazen hedef görürler. Devre arasına en az 2-0'la girebilirdik. Giremezseniz, böyle şehir takımlarının güvenleri her geçen dakika daha da artar. Böyle de oldu Yapacak çok fazla bir şey yok. Ligin henüz başları. Bizim için avantajlı bir hafta olabilirdi. Değerlendiremedik.

Benim ağzımdan çıkacak laflar değil, saha içindeki performansımız önemli. Atamadık. Başta biz oyuncular üzgünüz. İnşallah bunu düzeltecek iradeyi sahada gösteririz.

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