Bir yandan kötü giden takımını toparlamak için sahada ortaya koyduğu mücadele, bir yandan teknik ekibe verdiği destek, bir yandan da sportif direktör olarak geleceğin takımını kurmak için harcadığı mesai...

Emre Belözoğlu, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Son derece stresli bir süreçten geçen tecrübeli futbolcu, bunun patlamasını Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadı. Takımı 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 geriye düştü ancak Ozan Tufan’ın son dakikalarda peş peşe golleriyle kazanmayı bildi.

Kabullenemiyor

3-2’lik galibiyet sonrası Emre Belözoğlu sahada göz yaşları içinde kaldı. Takım arkadaşları önce duruma anlam veremese de sonradan kaptanın duygusal bir patlama yaşadığının farkına vardı. Emre, soyunma odasında da ağlamaya devam etti. 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin bu halde olmasını kabullenemediğini bir kez daha göstermiş oldu.



