Emre Belözoğlu durdurulamıyor!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Rigas Skola'ya konuk oldu. Heyecan dolu müsabakanın ardından Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin muhteşem performansı devam etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun performansı dikkat çekti.

3 SAAT KALA LETONYA'YA GİTTİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de hafta içerisinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Turuncu-lacivertlilerde üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan 42 yaşındaki teknik adam Letonya kafilesinde yer almadı. Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer'in takımın başında yer alması beklenirken tecrübeli teknik adam son anda Letonya'ya uçtu. Emre Belözoğlu müsabakanın başlamasına 3 saat kala öğrencileriyle bir araya geldi.

MAÇ 0-0 BİTTİ

Başakşehir'in Rigas Skola'ya konuk olduğu kritik mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fiorentina ve Hearts'ın da yer aldığı grupta turuncu-lacivertliler 7 puanla liderliğini devam ettirdi. Başakşehir'in bu performansı Avrupa'da da dikkat çekti.









3 TAKIMDAN BİRİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir bu sezon Avrupa kupaları grup aşamasında oynadığı 3 müsabakada kalesinde henüz gol görmedi. Turuncu-lacivertliler bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Avrupa kupalarında mücadele eden 96 takım arasında gol yemeyen 3 takım arasında yer aldı. Başakşehir'le birlikte Bayern Münih ve Club Brugge kalesini gole kapattı.

"3 GÜNDÜR HASTAYIM"

Emre Belözoğlu, Rigas Skola müsabakası sonrası açıklamalarıyla dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Letonya temsilcisinin saha zeminin eleştirdi ve "Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu. Zemin ne olursa olsun oyunumuza sağdık kalacağız" dedi. Hasta olduğunu belirten Erme Belözğlu, "3 gündür hastayım, takımımla beraber olamadım. Bizim oyunumuzu bozup geçiş oyunlarıyla atak yapmaya çalışan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.

EKSİĞE RAĞMEN LİDER

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir bu sezon Avrupa kupalarının yanı sıra Spor Toto Süper Lig 'de de inanılmaz bir performans sergiledi. 42 yaşındaki teknik adamın öğrencileri maç eksiğine rağmen zirvede yer aldı. Medipol Başakşehir bu süreçte 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Başakşehir, kalesinde tek golü Ankaragücü deplasmanında gördü.









16 MAÇTA NAMAĞLUP

Avrupa kupaları ve Spor Toto Süper Lig'de muhteşem bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler bu sezon 16 maça çıktı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sürçete 4 beraberlik ve 12 galibiyetle sahadan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler sezon boyunca şu ana kadar oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ön eleme turlarında Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp'i eledi.