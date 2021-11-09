Emre Belözoğlu devleri yakaladı

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı. Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Turuncu-Lacivertli ekip, 12. hafta sonunda 18 puanla 9. sıraya yükseldi.

Aradan sonra Sivas

İstanbul ekibi, Üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ’la arasındaki puan farkını büyük bir hızla eritti. 8. hafta itibarıyla Fenerbahçe’nin 13, Beşiktaş’ın 11 ve Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alan takım, 12. hafta sonunda puan farkını Fenerbahçe ve Beşiktaş’la 2’ye, Galatasaray’la ise 3’e indirdi. Milli takım arasından sonra Sivasspor’u konuk edecek Başakşehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 13. haftada farkı daha da düşürme şansına sahip olacak.