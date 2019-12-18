Emre Belözoğlu: Derbiyi kazanmamız şart

Fenerbahçe Kaptanı, Sivas yenilgisi ve zorlu Beşiktaş derbisi öncesi suskunluğunu bozdu. Emre Belözoğlu, Sivas deplasmanında ortaya koydukları futbolun kötü olduğunu söyleyerek, “Hem mücadelemiz hem de aldığımız yenilgi bize yakışmadı. Ancak bu karşılaşmayı artık geride bırakmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var” ifadelerini kullandı.

‘Onların durumu da aynı’

Kaptan, “Ülker Stadı’nda çok güzel bir maç olacak. Derbiyi kazanmamız şart. Yeniden toparlanmak ve ivme kazanmak adına bizim için çok güzel bir fırsat. Bu fırsatı şansa dönüştürmek, elimizde. Büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile derbiyi kazanacağız, hem şampiyonluk iddiamızın sürdüğünü sergileyeceğiz hem de camiamızı mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı. Emre, Beşiktaş’ın da haftayı yenilgiyle kapattığını ve onlar için de derbide galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirdi.

‘Kırık kaburgam ağrıdı’

39 yaşındaki yıldız, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, “Lider Sivasspor ile aramızdaki 8 puan, kapanmayacak bir fark değil. Ancak artık ipler başkalarını elinde. Geçen hafta sadece biz değil, zirveyi kovalayan takımların hepsi büyük yara aldı” yorumunu yaptı. Emre Belözoğlu, kendisiyle ilgili ise, “Sivasspor maçının ikinci yarısında çıkmak zorunda kaldım. Kırık olan kaburgam çok ağrıdı. Ancak şu anda bir sıkıntım yok. Derbide hocamın görev vermesi halinde elimden geleni yapmaya hazırım” diye konuştu.

Yusuf Dursun