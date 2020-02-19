Emre Belözoğlu: Derbi bizim için şans

Emre, Ankaragücü yenilgisi için, “Gerçekçi olmak gerekirse, iyi oynamadık. Bunun nedeni de derbi öncesi yaşanan stresin takımı çok etkilemesiydi” ifadelerini kullandı. Ligi bu şekilde götüremeyeceklerini söyleyen kaptan, “Ankaragücü yenilgisinin yaralarını Galatasaray galibiyetiyle sarabiliriz. Derbi bizim için şans. Rakibimize karşı psikolojik üstünlüğümüz var. Ancak bu yetmez. Kazanmamız için arkadaşlarımın sahada kenetlenip son dakikaya kadar mücadele etmeleri gerek” yorumunda bulundu.