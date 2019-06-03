Emre Belözoğlu dalya peşinde

Emre Belözoğlu, A Milli Takımın UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maç oynadığı Özbekistan karşısında 99'uncu kez milli formayı giydi. Antalya'da kamp yapan A Millilerin, Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmalarında kaptanlık bandını takan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki maçta da oyuna sonradan girdi. Tecrübesiyle kampta takım arkadaşlarını motive etmede teknik heyete yardımcı olan Emre Belözoğlu, davranışlarıyla genç oyunculara da örnek oluyor. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren A Milliler, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te Fransa ile oynayacak.

99 MAÇTA 9 GOL

Emre Belözoğlu, Fransa karşılaşmasında forma giymesi halinde A Milli Takım ile 100'üncü maçına çıkacak. A Milli Takım ile ilk maçını 23 Şubat 2000'de Ali Sami Yen Stadı'ndaki özel maçta Norveç'e karşı oynayan Emre Belözoğlu, 72'nci dakikada Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Mustafa Denizli teknik direktörlüğündeki A Milliler 2-0 yenildi. Geride kalan 19 yılda 99 kez milli takım forması giyen Emre Belözoğlu, bu maçlarda 9 gol attı. Deneyimli futbolcu, Fransa maçında forma giymesi halinde milli takımda 100 kez oynayan 5 futbolcu arasında yer alacak.

Arda Turan'ı yakalayacak

Emre Belözoğlu, A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular arasında 5'inci sırada yer alıyor. Deneyimli futbolcu Fransa maçında oynaması halinde 100 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 4'üncü sırada yer alan Arda Turan ile aynı sayıya ulaşacak. A Milli Takım formasını en fazla giyen futbolcu rekoru ise 120 karşılaşma ile Rüştü Reçber'e ait.