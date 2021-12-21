Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. 7 maçta topladığı 19 puanla 15. sıradaki Başakşehir'e 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan (8 galibiyet, 2 beraberlik) genç teknik adam, tarihi bir başarıya da imza attı.

Coşkun Özarı'yı solladı

Turuncu Lacivertliler'in Süper Lig 'in 18. haftada konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleştiği maçta Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı solladı.

15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam

20. maçında 15. galibiyetini Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçerek Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

Muhteşem çıkış!

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı. Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen Turuncu-Lacivertli ekip, 18. haftada 32 puanla 3. sıraya yükseldi.









Fenerbahçe 'de başladı

Erol Bulut'un ayrılığı sonrası geçtiğimiz sezonun son 10 haftası Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, ilk teknik direktörlük deneyiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Tek mağlubiyetini Sivasspor karşısında alan ve şampiyonluğu son haftalarda kaçıran 41 yaşındaki teknik adam, sezonun tamamlanmasıyla Sarı Lacivertli ekipten ayrılmıştı.