Emre Belözoğlu: ’Çifte kupa istiyoruz’

Belözoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Kurumsallaşma artık herkesin dilinde. Futbol endüstrisi artık bacasız bir sanayi. Kendi tecrübelerimce, birbirine girmiş bir ilişki görüyorum. Hâlâ futbolculuktan yeni yeni sıyrılmaya çalışan birisi olarak hâlâ bir futbolcu gözüyle bakmaya çalışıyorum olaya. Yurt dışındaki kulüplerin olmazsa olmazı kurumsallaşma, sponsorluklar, yapılan anlaşmalar ve kulüplerin bütçelerini belirlemesi” dedi.

‘Sabırsızlık var’

Fenerbahçe’ye değinen Emre Belözoğlu, “Camiamızda 7-8 senedir şampiyonluk yaşamadığımız için biraz sabırsız süreç var. Başarı isteniyor. Ama sabırla beraber, bizim yapacağımız kısa ve uzun vadeli planlamalarla ben inanıyorum; sonunda güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu. Belözoğlu, “Sırtımızda yükümüz ağır diye düşünüyorum ama hiçbir zaman da taşın altına elimizi koymaktan geri durmayacağız. Sezonu çifte kupayla bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.