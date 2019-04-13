Emre Belözoğlu: Can ağabeyin cenazesine katılamadım, çok üzgünüm

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

Türk sporunun, Fenerbahçe ailesinin, Can Bartu'nun ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

Can ağabeyle yurt dışı seyahatlerinde sohbet ederdik, bazen Fenerbahçe TV'de karşılaşır sohbet ederdik. Gerçekten keskin bir zeka ve sivri bir dili vardı. Eleştirmekten kendisini geri koymazdı.

Bana da her zaman, 'Bu yeteneğini başka yerlerde kullanıyorsun. Ön taraftar kullansan, çok çok başka yerlere gider bu iş' diye hep söylemiştir. Onun gözünde böyle bir futbolcu olabilmek tarif edilmez bir duygu olmuştur.

Kısa bir anım var kendisiyle. Can ağabeyin de annesi ona aslında iltifat amacıyla yapılmış olan bir küfür sonrası maça gelmeyi bırakmıştı, benim annem de aynı şekilde iltifat amacıyla yapılmış bir küfür sonrası maça gelmeyi bıraktı.

Gerçekten çok büyük bir değer. Ülke futboluna baktığımızda kahraman diyebileceğimiz isimlerden bir tanesiydi Can ağabey. Böyle insanların aramızdan ayrılması bizi derinden yaralıyor.

Kampta olmasan cenazesine iştirak etmek isterdim. Çok çok üzgünüm bundan dolayı da... Başımız sağ olsun.