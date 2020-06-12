Emre Belözoğlu: Büyük ihtimalle sezon sonu futbol hayatım bitecek

Emre Belözoğlu 2-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Emre Belözoğlu sezon sonunda büyük ihtimalle futbolculuk hayatına nokta koyacağını söyledi





Baktığınız zaman uzun zamandır kazanamıyorduk. Taraftarımızın beklediği şampiyonluk için devre başında iyi bir başlangıç yapmıştık ama sonrasında taraftarımızı üzdük. Son haftalarda olduğu gibi yine kırmızı kart ile başladık. Tüm arkadaşlarımız bir güç koydu ortaya hepsine teşekkür ederim. Lig tüm takımlar için zor geçecek. Bu işin bir psikolojik tarafı da var. Çalışan, oyuncular, teknik adam hepsine teşekkür ederim. Futboldan daha önemli bir durumu yaşıyor dünya.

Başkanımız önderliğinde büyük bir mücadele yapıyor. Başkanımız ve yönetim kurulu bir karar verecektir. Emre Belözoğlu olarak burada hem kendimi değerli hissettim. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağımı söylüyorum hangi görevi verirlerse vesinler. Fenerbahçe taraftarının sabah kalkıp işe gidince mutlu gitmesi benim için önemli."

"Büyük ihtimalle futbol hayatım bitecek sezon sonunda. Benim için zor bir karar olacak. İnan futbolu bırakmak hiç kolay değil. Gençlerin yolunu açmak adına bakmak gerekiyor. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem"



