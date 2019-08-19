Emre Belözoğlu: Bizim için kolay bir sezon olmayacak

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederken sahanın yıldızı Emre Belözoğlu oldu.

1542 gün sonra tekrar Sarı-Lacivertliler'in formasıyla sahaya çıkan Belözoğlu, oynadığı futbolla maça damga vururken bir de penaltı golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi maçtan sonra ise yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tekrar Sarı-Lacivertliler'e dönmenin mutluluğunu yaşayan Belözoğlu, "Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu. İmza atarken de söylediğim gibi Fenerbahçe'nin bir neferi olmaya hazırım. Bugün de elimden geldiğince takım arkadaşlarım gibi mücadele ettim. Skor da tatmin edici. İyi bir başlangıç oldu" dedi.

Kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini aktaran Emre Belözoğlu, "Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senenin ister istemez oyuncularda bir ağırlığı var. Herkes bunu net şekilde hissediyor. Benim buradaki görevim diğer takım arkadaşlarımla beraber buradaki aidiyeti artırmak. Taraftarlarımızın bizden beklentisini karşılaşmak adına mücadeleyi artırmak... Onlardan da ricam üzerinde çubuklu forma olan her oyuncuya destek olsunlar. İyi bir başlangıç oldu inşallah sonu da iyi olur" ifadelerini kullandı.



