Emre Belözoğlu: Bizi üzmek isteyenlere izin vermeyelim

Süper Lig'e verilen aradan sonra Kayserispor maçıyla geri dönüş hazırlığında olan ve şu anda da Riva'da kamp yapan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündem dışında hedeflere değinen tecrübeli kaptan Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçının önemine dikkat çekti.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları:

"Futbol hayatımızın merkezi, Fenerbahçe gönlümüzdeki en büyük takım ama önceliğimiz tabii ki sağlık oldu. Futbol ikinci planda kaldı. Evimizde çalışmalara başladık, sonrasında kulübümüze konsantre olduk. Bu süreçte her insanın önceliği doğal olarak ailesi oluyor."

"Bir oyuncumuzda pozitif sonuç geldi ama sonradan negatife döndü. Kulübümüz doğru adımlar attı, Sağlık Bakanlığı iyi bilgilendirmeler yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü çok yardımcı oldu, hepsine teşekkür ederiz."









"Pandemi süreci rahatladığında herkes maç yapabileceğimizi düşünüyor ama normal zamanda bile tatilimiz 3-4 hafta. İlk kez 6-7 hafta çalışamadık. Bunun dönüşü kolay değil, inşallah sakatlıklar olmaz. Herkes bilsin ki en iyi şekilde dönmek için gerekeni yapıyoruz."

'Mevlüt Erdinç'in eşi küçük bir rahatsızlık geçirdi'

"Mevlüt Erdinç'in eşi küçük bir rahatsızlık geçirdi, hastanede eşiyle kalması gerekiyordu. Biz onu 3-4 gün burada değil de Samandıra'da ağırlıyoruz. Normalde eşi hastalandı diye hastaneye giden bir oyuncu, döndüğünde takımdan ayrı kalmaz ama bunlara dikkat ediyoruz."

"Futbolcular, ailesinde en önemli insanları kaybettiğinde ertesi gün maça çıkar. Pandemi bundan daha önemli değildir. Biz zorlanıyoruz gibi hissetmiyoruz, işimizi yapmak istiyoruz. Doğru zaman önemli. Kolay bir süreç olmayacak. Devletimizin kararının arkasındayız. Hayatın devam etmesi adına birçok kısıtlama varken çalışan insanlar var. Biz de kendimizi onlardan farklı görmüyoruz."

"Sahada çalışmak çok başka, sahaya çıktığımızda iki hafta zorlandık. Takımla çalışmaya başlayınca daha da zorlandık. Sezon başı kampında yaşadığımız zorluğu yaşıyoruz. Herkeste ağrılar var, saat 22:00'de odalardan ses kesiliyor."

"Almanya'da bir futbolcu yere tükürdü diye hakem uyardı, bunlara alışık değiliz. Olabildiğinde kontrollü olacağız. Sosyal yaşamda bunun sıkıntısını herkes kadar yaşayabilir. Biz de kontrollü olmalıyız."









Aurelio'ya övgü dolu sözler

"Aurelio formamız altında sayısız kupa kazanmış bir isim. Bireysel olarak tanıyorum ve severim. Türk Milli Takımı'nda oynayan ilk yabancı ve kendini Türk hissediyor. Kulübümüzün kararını isabetli buluyorum. Kulübümüzün yapılanmasında rolü olacaktır."

'Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz'

"Pandemi öncesinde taraftarımızın istemediği durumdaydık, onları üzdüğümüzü biliyoruz. Bazen sokağa çıkıyoruz, insanlarla irtibatımız oluyor, ne kadar kötü bir süreç olursa olsun insanlar Fenerbahçe'ye sevdalı. Bu çok kıymetli, oyuncular olarak bunu bilmeliyiz. İnşallah 8 haftayı iyi bitireceğiz. Türkiye Kupası'nı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birçok oyuncu ve teknik adam gündeme geliyor. Fenerbahçe'yi kendi içinde ayırmak isteyen, bizi üzmek isteyen insanlara bu fırsatı vermeyelim."

'Fenerbahçe bu ülkenin gerçeğidir'

"Fenerbahçe bu ülkenin gerçeğidir ve kalbimizdeki takımdır. Taraftarlarla beraber hareket etmeliyiz. Sosyal medyadaki iddiaları taraftarlar dikkate almasın. Bunu söyleme gereği duyuyorum, beni yanlış anlamasınlar. Beraber hareket etmeliyiz. Konuşmuyorsak, futboldan daha önemli bir gündem var diye susuyoruz. Kulübümüzden açıklama yapılmadığı sürece dedikodulara itibar etmesinler."









"Fenerbahçe her zaman zirveye ve kupaları kazanmaya oynar. Fenerbahçe'nin genlerinde bu vardır. Mevcut durumda gerçekçi olmak için Türkiye Kupası'nı söyledim. Ligi de en üst seviyede bitirmek istiyoruz"