Emre Belözoğlu: Bize yakışmadı! Çok üzgünüm...

Emre Belözoğlu'nun maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Sonuna kadar bu işi kovalayacağını iddia eden bir takımdık. Bugün bize yakışmadı. Şampiyonluk maçında daha çok istemeliydik. Sorumluluk benim. Bu motivasyonu sağlamalıydım. 2,5 günde bir maç oynamak da zorladı biz. Çok üzgünüm. Oyuncular da çok üzgün. Büyük fotoğrafta bu bize yakışmadı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Ben inanıyordum. Biz son maça taşıyabilseydik, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Başarısızlığı sahiplenmekten egri durmam. Sorumluluk net şekidle benim... Burdan üzerimize düşeni de yapmalıyız. Burası çok büyük bir camia. Gerçekten bize yakışmadı.







