Emre Belözoğlu: Bize bu kadar destek yoktu!

Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen, 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, FANATİK’e konuştu.

Emre, eski takımıyla ilgili şunları söyledi:

“Fenerbahçe bu krizi atlatacaktır. Bazen takımlar böyle kötü günler yaşıyor ama ben inanıyorum ki Fenerbahçe, taraftarıyla birlikte mutlaka çıkışa geçecek ve olumsuz havayı tersine çevirecektir. Taraftarın desteği gerçekten inanılmaz. Biz şampiyon olduğumuz dönemde bile takıma bu kadar destek verilmiyordu.”

‘Yanal iyi tanıyor’

“Herkes, kötü sonuçlara rağmen takımı ayağa kaldırmak için birlik olmuş durumda. Bu birliktelik, mutlaka başarıyı da getirecektir. Ersun Yanal, takımı çok iyi tanıyan bir teknik adam. Hem iddialı hem de çok başarılı bir hoca. Ayrıca başta kaptan Volkan Demirel’in yanı sıra Aatif ve Dirar’ın affedilmesi, takıma büyük fayda sağlayacaktır.”

'Şampiyonlukta bir adım öndeyiz'

“Bu sezon Başakşehir olarak en yakın rakiplerimizin 6 puan önünde zirvedeyiz. Bu avantajı, sezon sonuna kadar koruyacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da bu yarışın içinde olacak. Biz bir adım öndeyiz ve ipi göğüslemek istiyoruz. Robinho transferiyle ise gücümüze güç kattık.”

Yusuf Dursun