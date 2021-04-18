Emre Belözoğlu, Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. İki takım için de zor bir maç olacağını belirten Emre Belözoğlu, ''Gerçekçi olmak lazım, kolay duygular değil. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı. Bugün farklı bir konumda Başakşehir'in rakibi olacağım.'' dedi ve ekledi:

'Çok önemli bir maç'

''Bizim için de Başakşehir için de çok önemli bir maç. Aykut hoca 3 Temmuz döneminde kader birliği yaptığımız, Fenerbahçe efsanesi olan, şampiyonluk yaşamış bir isim. Zor bir maç olacak, iki takım da son dönemde oyun inşa etmeye çalışıyor. Elimizden geldiğince inandığımız oyunu oynatmaya çalışacağız. Umarım hak eden kazanır.''

'Takımın arzusundan memnunum'

''Oyun inşa etmek kolay değil ama son dönemde arkadaşlar bazı bölümlerde bunu yaptılar. Ben takımın arzusundan memnunum. Topun bizde kalacağı ve rakibe üstünlük kurduğumuz bir oyun oynamak istiyoruz.''



