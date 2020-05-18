Emre Belözoğlu: Bakalım biz nasıl sevineceğiz

FANATİK ÖZEL - Yusuf Dursun | Emre Belözoğlu, Bundesliga maçlarını izlediğini söyleyerek, “Alınan tedbirler çok yerindeydi. Gollerden sonra farklı sevinçler gördük. Bakalım biz nasıl sevineceğiz” diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, sezonu kimseye bir zarar gelmeden tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

‘Süreci başarıyla yürütürüz’

“Futbola en doğru zamanda dönmeliyiz. Acele etmenin kimseye bir faydası olmaz. Sağlığımızdan daha değerli hiçbir şey yok. Diğer ülkelerde başlayan ligler bize ışık olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı sürekli işbirliği halinde. Bana göre biz bu süreci başarı ile yürütüp, kimseye bir zarar gelmeden ligi tamamlarız.”

‘Tek eksik seyirciydi’

“Bundesliga maçlarını izledim. Gollerden sonra farklı sevinçler gördük. Bakalım Süper Lig’de biz nasıl sevineceğiz... Bekleyip göreceğiz. Ayrıca Almanya’da alınan tedbirler çok yerindeydi. Kameraman ve muhabirlerden, yedek kulübesine kadar her yerde, herkes sosyal mesafe kuralına uydu. Çok güzel görüntülerdi. Tek eksik seyirciydi.”

‘Toplu çalışmalara geçmeliyiz’

“Sık sık yapılan testlerde çıkan sıkıntılı durum, çalışma planlarımızın aksamasına neden oluyor. Mecburen süreci izleyip, izolasyon kurallarından taviz vermemeye çalışıyoruz. Çarşamba günüyle birlikte Samandıra’da yine antrenmanlara başlamayı umuyoruz. Zaman daralıyor. Toplu çalışmalara geçmemiz gerekiyor. Bu süreçte maaş indirimi konusu ise henüz bize yansıtılmadı. Ancak tüm arkadaşlarımın bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum. Teknik direktör seçimi için de yönetimin yoğun bir çalışması var. Doğru seçimin yapılması adına sabırlı olmak gerekiyor.”

Bundesliga'da bazı gol sevinçleri şöyle oldu







