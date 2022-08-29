Süper Lig 'de bu sezon başarılı bir başlangıç yapan ve UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, bugün gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa vurgusunda bulunan Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"3 kulvarda da mücadele edebileceğimiz, geniş bir kadromuz var. Rotasyon falan konuşuluyor ama öyle bir derdimiz yok. Özellikle Avrupa kupalarında, ülke puanına katkımız olması adına sonuna kadar zorlayacağımız bir sezon olmasını istiyorum."

"Diğer takımlarımız da Avrupa'da devam ediyor, inşallah hep beraber puansal anlamda Türk futboluna hizmet ederiz. Biz, İsrail'in de gerisindeydik, Belçika'nın da. İki takımı da eleyerek bence önemli bir iş yaptık. Avrupa'daki maçlarımıza önem vermemiz gerekiyor."

Lisans açıklaması

"Pro Lisans'ı aldıktan sonra da eğitimime devam etmem gerekiyor, kendimi geliştirmem gerekiyor. Sadece onu almak da yetmiyor teknik adam olabilmek için. Türk futboluna Avrupa'da hizmet eden bir teknik direktör olma arzusu içindeyim. Başarabilirsek ne mutlu bize."









Mesut Özil değerlendirmesi

"Mesut'un kariyer finalinin çok daha değerli bitmesine inandığımı söyledim. Fenerbahçe 'de istediği ortamı bulamamış olabilir. Ama ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini ve bize katkı vereceğini düşündüğüm için istedim. Mesut'un kariyer finalini çok iyi bir şekilde yapmasını istiyorum. Ondan ne alacağımı çok iyi biliyorum. O da oynamak istiyor, iyi bir final yapmak istiyor. Başakşehir'in ondan çok iyi geri bildirim alacağını umut ediyorum."