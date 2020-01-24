Emre Belözoğlu: Artık daha motiveler

Emre Belözoğlu, sezonun ikinci yarısına Gaziantep galibiyeti ve kupada tur atlayarak iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Emre, “Ligde son 3 maçımızı kazandı. Şampiyonluk yolunda iddialı olmak için bu seriyi devam ettirmemiz gerekiyor. Başakşehir zaten güçlü ve zor bir rakipti. Kupada sürpriz bir şekilde elenmelerinin ardından, artık ligde daha motive olacaklar” diye konuştu.

‘Rekabet, kaliteyi artırıyor’

39 yaşındaki futbolcu, Kadıköy avantajına dikkat çekerek, “Başakşehir karşısında en büyük artımız, taraftarımız. Onların bize olan inancı ve sahaya yansıttığı enerji, bizim için büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı. Emre, takımda forma rekabetinin üst seviyede olduğunu söyleyerek, “Herkes oynamak için çok istekli. Ligde, kupada kim şans bulursa, en iyi şekilde mücadele ediyor. Bu rekabet, kaliteyi artırıyor” dedi.

‘Bendeki yeri ayrı ama...’

Tecrübeli futbolcu son olarak, 4 yıl boyunca Başakşehir formasını giydiğini hatırlatarak, “Bana sahip çıkan, çok sevdiğim bir takıma karşı oynayacağım. Başakşehir’in bendeki yeri ayrı ancak sahaya çıktığımda onları yenmek için elimden geleni yapacağım” yorumunda bulundu.