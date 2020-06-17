Yavaş yavaş saha kenarına ısınmaya çalışan ve kulüp tarafından takım yönetimi kendisine verilen Emre Belözoğlu, yine sinirlerine hakim olamadı. Trabzonspor maçının 24. dakikasında Serdar Aziz, Sörloth’un müdahalesiyle yerde kalınca, yedek kulübesinde duran Emre, pozisyonun içindeki Sörloth ile diyaloğa girdi. Pozisyon sonrası sarı kart gören Emre hakem Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Bu tepki nedeniyle sarı kart gören Emre itirazlarına devam ederken, “Allah’tan kork” diye bağırınca, ikinci sarıdan kırmızı kartla kulübeden atıldı. Antrenör değil de, futbolcu olduğu için soyunma odasına inebilen Emre Belözoğlu, takımı buradan yönetmeye devam etti.

Telefonla konferans yaptılar

Kulübedeki Volkan Demirel ve Zeki Göle ile konferans yapan tecrübeli futbolcu, gerçekleşmesini istediği oyuncu değişiklikleri ve taktiksel güncellemeleri saha kenarına bu şekilde iletti. Böylece kulübeden ilk kez atılan Emre Belözoğlu’nun Türkiye’de gördüğü kırmızı kart sayısı 10’a ulaşmış oldu.