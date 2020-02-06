Emre Belözoğlu: Aile ortamı önemli

A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu da sponsorluk anlaşmalarının Milli Takım için önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “DenizBank ailesinin Türk futboluna verdiği katkıyı net bir şekilde bildiğim için bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aile olabilmek, kalabilmek çok önemli. Son dönemde yakaladığımız başarının en önemli sebebi içeride oluşturduğumuz samimi aile ortamıydı” dedi.