Başakşehir Süper Lig 'de 14. hafta mücadelesinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray 'ı konuk etmişti. Sezona hem Avrupa Kupaları hem de Süper Lig'de iyi başlangıç yapan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Galatasaray'a karşı tarihi bir mağlubiyet almıştı. Sarı-Kırmızılı takıma 7-0 mağlup olan Başakşehir Dünya Kupası için verilen araya büyük hayal kırıklığı ile girmişti.









KEREM HAT-TRICK YAPTI!

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

TARİHİ SKOR ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.









BAŞAKŞEHİR TARİHİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

Kurulduğu günden bu yana Süper Lig'de üst sıralara oynayan ve lig şampiyonluğu da yaşayan Medipol Başakşehir, tarihinin en farklı mağlubiyetini Galatasaray'dan almış oldu.

İLK KAZANAN OKAN BURUK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, hem A Milli Takım 'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte forma giydi. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 7-0'lık skorla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.









"SORUMLULUK TAMAMEN BENİM" DEMİŞTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a mağlup oldukları 7-0'lık tarihi maç sonrası açıklamalarda sorumluluğun kendisinde oludğunu söylemişti. Belözoğlu "Öyle zorlu falan bir maç olmadı. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Sorumluluk tamamen benim. Alışılmış bir oyun değil bizim adımıza. Söyleyebileceklerim bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.









"ACI HİKAYENİN GERÇEĞİ"

"Bugün yediğimiz goller bence çok acı bir hikayenin gerçeğiydi. Hepimize seviyelerimizi gösteren bir maç oldu. Seviyemiz derken yanlış anlaşılmasın. Neler yapabileceğimizi gösterdik aslında. En ufacık boşlamada böylesine yüksek kaliteli oyuncuları olan takımlara karşı nasıl duruma düşebileceğimizi de yaşamış olduk"

23 KASIM'DA TOP BAŞI!

Mepipol Başakşehir Dünya Kupası'na verilen ara nedeniyle en az izin yapan takım oldu. Emre Belözoğlu ve öğrencileri 23 Kasım'da İstanbul'da çalışmalarına başlarken 24 Kasım'da Antalya'ya gelerek kampa girdi. İstanbul ekibi Antalya kampında çift idmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.









FATİH TERİM'İN CENAZESİNE GİTTİ!

Emre Belözoğlu eski teknik direktörü Fatih Terim'in 81 yaşında hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim'in cenazesine katılmak için Adana'ya da gitti. Belözoğlu cenaze sonrası Antalya'ya dönerek takımla birlikte kamp çalışmalarını devam ettirdi.

7-0'I UNUTMAK İÇİN!

7-0'lık mağlubiyeti unutmak isteyen Emre Belözoğlu Dünya Kupası arası verilir verilmez soluğu yurt dışı tatilinde aldı. Eşi dahil 7-0'ın çevresinde konuşulmasını yasakladı. Futbolculara "7-0'ı unutuyoruz" mesajı verdi. Ayrıca Belözoğlu'nun yakın çevresine "Galatasaray 5-0 öndeyken Okan hoca hâla 4. hakeme bazı pozisyonlar için itiraz ediyordu, bu durumu görünce şaşkına döndüm" dediği belirtiliyor.

Yakup Çınar