Fenerbahçe ile 4 sezon aradan sonra yarın yeniden sözleşme imzalaması beklenen Emre Belözoğlu’nu zor bir sezon bekliyor. Tecrübeli futbolcu sadece işini yapmayacak, kötü giden bir sezonunun ardından performansı dibe vuran, camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatan futbolculara da bir anlamda ağabeylik yapacak.

Teknik heyet ile futbolcular arasında köprü oluşturması beklenen Emre, bildiği yabancı dillerin çeşitliliği nedeniyle de takıma yeni katılacak yabancı oyuncuların da uyum sürecini atlatmalarına yardımcı olacak.

Fenerbahçe’de şov sürecek! Yıldız yağmuru...