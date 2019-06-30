Emre Belözoğlu 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe'de

Emre Belözoğlu, 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe'ye dönüyor. 38 yaşındaki deneyimli futbolcunun yarın Sarı Lacivertli kulüp ile yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.

30 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Emre Belözoğlu 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ile 4 sezon aradan sonra yarın yeniden sözleşme imzalaması beklenen Emre Belözoğlu’nu zor bir sezon bekliyor. Tecrübeli futbolcu sadece işini yapmayacak, kötü giden bir sezonunun ardından performansı dibe vuran, camiaya büyük bir hayal kırıklığı yaşatan futbolculara da bir anlamda ağabeylik yapacak.

Teknik heyet ile futbolcular arasında köprü oluşturması beklenen Emre, bildiği yabancı dillerin çeşitliliği nedeniyle de takıma yeni katılacak yabancı oyuncuların da uyum sürecini atlatmalarına yardımcı olacak.

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