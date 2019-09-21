Emre Belözoğlu: 13-14 gündür düz koşu bile yapmadım

Emre Belözoğlu'nun yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Neslican'ın mekanı cennet olsun"

Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz ama rengi ne olursa olsun bütün insanlığa mücadelenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösterdi. Herkese önemli duruşun ne olduğunu gösterdi. Mekanı cennet olsun.

"13-14 gün düz koşu bile yapmadı"

Dün sadece yarım saat takımla çalışabildim. 13-14 gün düz koşu bile yapmadım. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk bu tür maçlardan geliyor. Önümüzdeki hafta derbinin olduğunu da düşünürsek bu 3 puan çok önemli.

"Çok sıkıntı yaşadık"

Ankaragücü de golü bulabilirdi. Çok sıkıntı yaşadık. Bu tür maçları daha önce koparmamız lazımdı. Bunu yapabilecek kalitemiz var ama yapamadık.

"En büyük güç camianın büyüklüğü ve taraftarımızın gücü"

Gerek medyada ve sokağa çıktığımda övgü dolu sözler duyuyorum. Teşekkür ederim. Saha içinde elimden geldiğince liderlik yapmaya çalışıyorum. 4 sene Başakşehir'de çok güzel günlerim geçti. Çok iyi ve şampiyonluğa oynayan bir takım kurduk ama arkanızda taraftar varsa çok farklı oluyor ve siz bunu sahada hissediyorsunuz. Daha çok erken tabii ki. Çok çalışıyorum ama en büyük güç camianın büyüklüğü ve taraftarımızın gücü...