A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20:20'de açıklanacak.

Emre'den tam destek!

Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.

A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.

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Fransa maçına da gitmişti!

Arnavutluk ile oynadığımız maçta sakatlanan Emre Belözoğlu kadrodan çıkarılmasına rağmen Fransa deplasmanında takımı yalnız bırakmamıştı.

39 yaşındaki futbolcu tedavisi dışındaki tüm zamanlarını motivasyon için A Milli Takım futbolcularına ayıracak.

Emre Belözoğlu Eylül ayında oynanan Andorra maçında 100. kez A Milli Takım formasını giyerek tarihe geçmişti...