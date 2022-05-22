Emre Aydemir Oxford Universitesi’nde

Emre Aydemir, dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Oxford’dan aldığı davete konuşmacı olarak katıldı. Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen “Başarı psikolojisi” konulu panel, Student Union’da gerçekleşti. Liseyi City and Islington College, üniversiteyi de London Metropolitan University okullarından mezun olan Aydemir, Arsenal ve İngiltere Futbol Federasyonu yapmış olduğu kariyer ve eğitimlerini, “Başarı psikolojisi” konulu panele katılan öğrenciler ve akademisyenlerle paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydemir "Oxford Universitesi’nin Türk akademisyen ve öğrencilerinin davetiyle katıldığım “Başarı Psikolojisi” söyleşim çok eğlenceli geçti, bu organizasyona ev sahipliği yapan Oxford University Student Union’a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş dönemi A Milli Takım 'larda görev alan Aydemir, ayrıca eğitim departmanında önemli işler yaptı.

12 yıl bünyesinde bulunduğu İngiltere Futbol Federasyonu'ndan aldığı "Antrenörlük Mentörlüğü" eğitimiyle Avrupa'nın farklı ülkelerinde antrenörlere eğitimler verdikten sonra Emre Aydemir TFF bünyesinde antrenör eğitimine katkı sağlıyor. Aydemir ayrıca uzun yıllar Arsenal kulübünde görev almıştı...











