Emre Altundağ’a saldırı kınandı

Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafası yarılan Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Emre Altundağ için kulüpten bir mesaj yayınlandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, “Deplasmanda oynadığımız Kayserispor maçında tribünden atılan yabancı maddelerle başından yaralanan yardımcı antrenörümüz Emre Altundağ’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yapılan menfur saldırıyı esefle kınar, 6222 sayılı kanun nezdinde ilgili ve yetkili kurum ile kişilerin kanunun uygulanmasında izleyeceği tutumun, Türk sporunun geleceği adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.